綠議員批無建樹要下台　洪東煒嗆陳其邁不知感恩

親韓的高雄市輪船公司黃文財去職後，民進黨高雄市議員今（5）日點名高雄港區土地開發公司總經理洪東煒，痛批土開公司總經理月薪一個月高達十五萬，十三個月來的招商的成果竟是「零元」，應知所進退、自己下台。
洪東煒則說他一切問心無愧，並爆氣反批民進黨不去檢討問題還講一些五四三的，對得起自己的良心嗎？對得起專業嗎？並稱過去曾幫陳其邁的忙，卻不知感恩，動不動就說他沒專業，真是太傷人；但高雄市新聞局表示，市長與洪東煒並無私交，市議員簡煥宗則質疑，過去有很多韓國瑜時代留下的人，是不是能跟陳其邁市長同心兩年拼四年，大家心中都有很大的問號。
簡煥宗指出，洪東煒自就任土開公司總經理後，無論是面對招租或招商，成績都是掛蛋，在韓國瑜選總統期間，為營造遍地招商的假象，土開公司與高雄市交通局在去年的12月2起，辦理第一次政策性公告招標，高港候工室在未掌握潛在廠商前，就魯莽的辦理了第二、三次公告招商，結果都流標，甚至還收到過內部員工爆料洪東煒對員工苛刻、大小聲；在高雄轉型的關鍵時刻，呼籲洪東煒知所進退、自己請辭。
市議員李柏毅也表示，他在市政總質詢的時候就提出，許多高雄市的旅宿業者對洪東煒十分不滿，認為洪東煒有私相授受的嫌疑，甚至在7、8月在棧貳庫最忙的時候，洪東煒還帶著土開公司的員工到處玩，7月去了花東，8月去了金門，現在都已經10月了，請洪東煒知所進退、自己下台。
高市新聞局表示，市長陳其邁和洪東煒並無私交，洪是韓國瑜前市長上任時任命的副市長，後來政治任命改派為土開公司總經理，並強調改派土開公司總經理一事，係由時任代理市長的楊明州本於職責，在尊重專業局處的建議下，考量專業經營與公司治理所提出的人事案，市長陳其邁也予以尊重。