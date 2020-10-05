防疫考量　美台國防工業會議5日晚視訊進行

一年一度的「美台國防工業會議」今（5）日晚間登場，由於受到新冠肺炎疫情影響，今年改採視訊方式進行，由國防部軍備副部長張冠群上將代表出席。

美台國防工業會議前身為2002年舉辦的「美台防禦高峰會」，2003年改名為美台國防工業會議（ US-Taiwan Defense Industry Conference ），過去2003~2018年間都在美國舉行，除2002年與2008年由我國國防部長親自出席外，其餘皆由副部長率團出席。民進黨將美台國防工業會議視為一大外交突破，為台美國防合作的「1.5軌」管道。

國民黨曾認為是軍火商在幕後主導，因而選擇淡化會議功能2017年更拒絕出席會議。不過，今年

「美台國防工業會議」

國民黨主席江啟臣在會中發表主題演說，傳達國民黨的區域情勢觀點及國防政策要點，這也是首次國民黨主席在這個會議中發表演說。去年江啟臣曾以國民黨立法委員的身分赴美參加

「美台國防工業會議」

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