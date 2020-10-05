防疫考量　美台國防工業會議5日晚視訊進行

一年一度的「美台國防工業會議」今（5）日晚間登場，由於受到新冠肺炎疫情影響，今年改採視訊方式進行，由國防部軍備副部長張冠群上將代表出席。
國防部表示，美台商會自2002年起，每年定期舉辦「美台國防工業研討會」，主要是探討雙方產業對國防工業合作與發展之交流活動，為非官方的平台，由於新冠肺炎疫情尚未趨緩，今年會議於10月5至6日改採視訊會議方式跨海舉辦。
國防部指出，今年會議由軍備副部長張冠群上將率相關聯參代表出席，並以「強化自我防衛能力，堅定捍衛民主自由」為題發表開幕演說，向美方說明台灣的民主化是全球典範，面對近期中共軍事威脅，在國防資源、建軍規劃及後備戰力之具體作為；另採軍購及自行研製併進方式充實防衛力量，確保我民主自由與生活。
國防部強調，任何有助國防產業發展活動均樂觀其成並積極參與，並藉會議說明我國防自主政策與施政立場，使美方各界瞭解我國防產業發展需求，增進雙方產業合作，強化我國防自主能量。
美台國防工業會議前身為2002年舉辦的「美台防禦高峰會」，2003年改名為美台國防工業會議（ US-Taiwan Defense Industry Conference ），過去2003~2018年間都在美國舉行，除2002年與2008年由我國國防部長親自出席外，其餘皆由副部長率團出席。民進黨將美台國防工業會議視為一大外交突破，為台美國防合作的「1.5軌」管道。
國民黨曾認為是軍火商在幕後主導，因而選擇淡化會議功能2017年更拒絕出席會議。不過，今年「美台國防工業會議」國民黨主席江啟臣在會中發表主題演說，傳達國民黨的區域情勢觀點及國防政策要點，這也是首次國民黨主席在這個會議中發表演說。去年江啟臣曾以國民黨立法委員的身分赴美參加「美台國防工業會議」。