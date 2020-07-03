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【NOW少年】畢業後該做哪一行？ 一職業獎金領逾50萬

記者沈傳恩/綜合報導-2020-07-03 20:00:00
畢業季到來，不少新鮮人面臨求職問題，到底什麼工作才能賺得盆滿缽滿呢？▲（圖／影像中心製作）
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」畢業季到來，不少剛踏入社會的新鮮人正苦尋一份心儀的工作，但是在大環境壓力下，要從事自己真正滿意的行業著實不易。本集的《NOW少年》將帶大家一起來看看，年輕人對自己的未來有什麼憧憬，又是什麼職業最容易賺到盆滿缽滿呢？

 

根據街訪調查顯示，不少年輕人都有在踏入社會前先打工磨練，但是在問到「五年後的自己」這題時，許多人都不清楚自己的方向及目標，也有些人選擇繼續進修；而關於「月薪十萬的勞力工作」年輕人多數也意願不高，認為應該將自己學習的專業投入職場，徹底發揮。

 

根據求職網統計調查，2019年平均年薪最高的五個職業分別是：

 

1.數位IC設計工程師 118.6萬

2.半導體工程師 116.5萬

3.IC設計工程師 116.3萬

4.半導體製程工程師 104.1萬

5.律師 101.8萬

 

而年獎金最高的五個職業則是：

 

1.生命禮儀師 53.8萬

2.汽車引擎技術人員 42.3萬

3.醫藥業務代表 23.2萬

4.半導體工程師 22.54萬

5.金融營業員 22.5萬

 

更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多精彩的內容。

 

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