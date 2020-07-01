廣編／Chosen One天選幣與即刻奪寶　50元虛擬幣搶保時捷

全球廣告收益所有權皆把持在平台手中，帶來極大流量的內容產出者，卻只能拿到微少的收入，創造內容的使用者所創造的效益最後都是送給平台，各大社群平台像是Facebook、instagram 與Snapchat，都利用這些具有價值的內容，進而獲得大筆廣告營收甚至讓公司上市，最後也都沒有回饋給使用者。以Facebook旗下的社群媒體 Instagram為例，根據彭博社（Bloomberg）報導，Instagra去年獲得200億美元的廣告收入，佔Facebook在2019年總收入的四分之一以上，但卻沒有與創作者分享任何廣告收入。身為Apple、Amazon、Facebook的早期投資人，並於全球投資超過100間新創企業，活躍於新創領域投資，專精AI、大數據及區塊鏈，一手打造「Chosen One天選幣」CEO George表示：「國際知名社群龐大收益，長期被平台獨佔把持，卻對內容產生的優秀貢獻者沒有任何收益，我們就是看到產業的痛點，以區塊鏈作為全新解決技術，以智能合約（Smart Contract）為創作者支付收益，積極發展『Chosen One天選幣』，在大眾開放論壇平台廣告版位，讓圖文創作家、廣告商、店家、媒體等，可以自由使用平台廣告版位/檔期，讓平台所得的收益，再分享及激勵給參與者，讓收益回歸創作者本身，『宅論壇』剛成立試營運，雙方攜手合作，邀請廣大網友積極參與！」跨境遊戲平台「即刻奪寶」以區塊鏈技術與摸彩券結合，將傳統時下摸彩券上鏈，過程保證公平公正、公開透明！利用大數據選出時下消費者最愛的百大熱門商品，包含市價近300萬的Porsche Macan 2.0T、Gogoro、MacBook Air、iPhone、東京雙人來回機票、Dyson、三星Switch等百項人氣商品。即日起免費註冊，只要用等值台幣50元的虛擬貨幣（包含Chosen One天選幣、USDT泰達幣/美元穩定幣）等就可以參加總市價超過千萬的摸彩，目前試營運期間，平台已成功送出Switch、Dyson吸塵器、老爺酒店、王品集團餐飲等上百種獎品，邀請大家快跟上區塊鏈全新Fintech體驗！