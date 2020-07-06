廣編／培生為申請赴英國　開啟安全英語測試服務

倫敦時間2020年5月21日上午10點 全球教育集團培生 (Pearson) 宣佈，準備赴英國工作、生活或學習的人士即日起可以開始在全球多個地點(台灣地區於六月十九日開始)報考PTE英語考試，提前做好相關準備。





目前，英國政府已批准培生開放PTE英語考試報名，開啟安全英語水平測試(SELT)服務。培生PTE英語考試已獲得英國政府的批准，成為申請英國各類簽證的安全英語水平測試。從即日起,包括中國在內的首批20個考試中心開始接受報名預訂,其中 11 個考試中心即日開放考試(台灣地區*於六月二十二日開始),其餘 9個考點將在 COVID-19 限制取消後開放。





預計包括英國在內的所有其它的SELT考試地點將在今年夏天分階段投入運營。





該考試將通過 Pearson VUE 考試中心在全球正式運作。所有考試中心將繼續遵循當地官方公共衛生的指引和通告，防止COVID-19的傳播，包括保持社交距離，以保障考生和工作人員的安全。





培生英語測評高級副總裁Freya Thomas Monk表示:「這意味著人們可以開始報名考試了,也可以憑藉PTE英語考試成績申請英國學習、工作或生活簽證。」





Pearson VUE 高級副總裁 Gary A Gates 博士補充道:「我們很高興開始在我們的全球考試中心提供安全英語測試。我們的考試完全數碼化，採用AI評分技術，對世界各地考生的英語水準進行公正而高度準確的評測。」





培生的 SELT 測試著重於人們的移民需求，詳情如下:





PTE學術英語考試 (UKVI) - 適用於工作和學習簽證的四項英語技能測試,考核考生的說聽讀寫能力。





PTE家庭英語考試 (PTE Home) – 適用於家庭簽證、定居、公民身份申請，以及運動員和海外商務代表申請的兩種技能語言測試。 主要測試口語和聽力技能。





PTE學術英語考試是培生增長最快的業務之一，是集團的發展重點,去年全球考量增長了 17%。該項考試已經獲得澳大利亞和紐西蘭政府的認可，適用於所有類別的簽證申請。100%的澳大利亞、紐西蘭和愛爾蘭大學和98% 的英國大學也認可該考試。





備註：台灣考試場地：台北市信義區基隆路 1 段 163 號 12 樓 – 3 (聯合世紀大樓/市政府捷運站一號出口附近)。



關於培生，為全球教育公司， 業務遍及全球70個國家，擁有22,500多名員工。為全球學習者、教育機構、僱主和政府以及其它合作夥伴提供內容、測評及數碼化服務。 我們致力於幫助學習者獲得提升其就業前景的技能，在不斷變化的世界中獲取得成功。我們相信, 在學習繁盛的地方, 社會必將更加繁榮!



