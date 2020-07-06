廣編／海洋休閒產業新星　亞果遊艇(7566)強勢登櫃

台灣遊艇休憩服務第一品牌-亞果遊艇，擁有高雄亞灣會所、澎湖遊艇碼頭和安平遊艇城等營業據點，主要營業項目為經營會員制遊艇俱樂部及提供遊艇休憩一條龍服務，是國內最大的海洋休憩產業集團。





7月1日登錄興櫃交易，股票代號 (7566)，開盤漲勢強勁，盤中大漲近 240%，最高衝上 104.5元，登記資本額為6億元，自去年合併營收新台幣1.5億元，年成長116.4%，每股盈餘0.05元，今年前 5月營收達 9766 萬元，不因新冠肺炎疫情影響，年增 57.95%，法人看好未來營運趨勢，信心穩定。





亞果遊艇總經理張慶祥指出，五年內擬增設台北、台中分公司，透過台中港及台北港擴大遊艇產業服務版圖，朝全台連鎖型遊艇碼頭邁進，帶領國內遊艇製造產業轉型服務端，朝向船舶維修與遊艇會所營運經驗複製授權，致力將台灣海洋產業推向全球，攜手新加坡悅榕飯店集團，打造會員尊榮的國際級服務，未來規模發行國外會員憑證擴大入境旅遊市場。





在全方位的海洋休閒產業定位下，以打造「亞洲邁阿密」為核心，開創出全台獨有的安平遊艇城，並具多角發展會員服務，近年來積極與高端精品俱樂部如台北 101 俱樂部、BMW 台北汎德、賓士、賓利等高級車款串連合作，藉此促進商務交流機會，未來隨著會員數成長和據點擴增，營運成長可期。



