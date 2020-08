廣編／「Ready for PlayStation 5」Sony顛覆遊戲新體驗

(ASIA PACIFIC, 30 July 2020) – Sony為了提供消費者在備受期待的新一代遊戲器 PlayStation ®5 (PS5™)登場時,能有最佳的視聽規格搭配,與索尼互動娛樂 (Sony Interactive Entertainment , SIE) 攜手推出全新「Ready for PlayStation 5」推薦標語,並在今日正式發布「 Ready for PlayStation 5 」之 BRAVIA系列機種!由Sony首次推出的「Ready for PlayStation 5」BRAVIA 系列,包括搭載全陣列LED背光技術的4K HDR X9000H 1以及8K HDR Z8H系列2;X9000H系列可展現高達4K 120fps3高幀率的遊戲畫面,並具備7.2ms4的低輸入延遲優異畫質;Z8H 不僅實現擁有極致細節的8K 超高影像解析度5,亦支援平順的4K 120 fps3 (支援規格依PS5遊戲而定)傳輸,2款系列都將提供搭配PS5主機時,最極致流暢的遊戲體驗!「Ready for PlayStation 5」系列機種皆具備BRAVIA 「遊戲模式」,連接PS5主機時可自動支援低延遲影像效果,同時亦可透過DualSense™ 無線控制器喚醒BRAVIA與PS5主機,或是使用BRAVIA 遙控器6,即時啟動PS5遊戲主機。Sony BRAVIA搭載強大優異的超極真影像處理器X1系列,可展現具備生動色彩與豐富層次的絕佳影像品質;此外,結合放送自BRAVIA螢幕的立體音效表現,打造高度逼真且引人入勝的觀賞體驗;透過Sony領先的獨家影音技術,玩家可更深度地感受來自PS5顛覆體驗的新世代遊戲享受!集結了「One Sony」 獨有的創意與科技實力,Sony 與索尼互動娛樂 (SIE)將持續攜手提供全球PlayStation玩家們前所未有的遊戲體驗!「Ready for PlayStation 5」 BRAVIA 系列機種 : 8K HDR 85吋 KD-85Z8H (建議售價: NTD499,900) 已在台上市,4K HDR X9000H 系列65吋KM-65X9000H (建議售價: NTD 64,900)、55吋KM-55X9000H (建議售價: NTD 46,900)兩款機種即將於8月7日在台上市;其他X9000H系列機種將於8月中起陸續上市,敬請期待!消費者可至Sony官方購物網站(www.sony.com.tw/store/)查詢產品相關資訊,或洽詢全台Sony直營通路:Sony Store 台北遠百信義店、Sony Store台北101直營店、Sony Store台北復興直營店、Sony Store台中直營店、Sony Store高雄直營店、Sony客服中心(電話:4499111)以及各大消費性電子產品通路。關於台灣索尼股份有限公司 (Sony Taiwan Limited.)為索尼公司於2000年4月在台成立之分公司,做為在台的統籌營運中心,並負責對台灣高科技產業推廣旗下各事業部最尖端的專業技術,支持台灣達成綠色矽島美夢。台灣索尼股份有限公司擁有應用零組件行銷總部、專業系統行銷本部、供應運籌管理中心、業務支援總部,以及消費性電子產品行銷總部等事業單位,1.X9000H為無內建數位調諧器之顯示器機種,其他BRAVIA功能不受影響。2.8K: 7,680 x 4,320 像素 / 4K: 3,840 x 2,160像素; 需搭配來自如: Netflix, Amazon video 或透過HDMI 輸入連接相容HDR素材裝置的HDR內容。3.4K/120fps 顯示將透過韌體更新支援。4.此測試以X9000H透過HDMI 輸入支援4K/120fps的遊戲,輸入延遲數據取樣為內部測試,測試結果依實際使用環境或取樣條件不同可能有所差異。5.PS5 8K 遊戲影像顯示將透過未來BRAVIA韌體更新支援。6.BRAVIA 遙控器支援PS5主機自動電源連動與基本游標控制。「PlayStation」、「PS5」和「DualSense」皆是索尼互動娛樂註冊商標或商標。

了解更多產品資訊, 請參考: https://www.sony.com.tw/zh/electronics/bravia-gaming

公司網址:www.sony.com.tw