廣編／連結兩大數位投資平台 滙豐打造專屬理財加速器

滙豐(台灣)商業銀行今(2)日針對千禧世代推出「滙豐運籌理財One能戶」服務，連結「股票全能通」還有「基金全能通」兩大數位投資平台，讓美股、港股、海外ETF以及共同基金完全一手掌握，並提供連結九種外幣的環球金融卡讓世界帶著走，再享最高1.2%的高利活存優惠，不僅加速千禧世代的理財節奏，也助客戶人生目標提早達標！





滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉表示：「隨著25到40歲，有數位原生之稱的千禧世代陸續加入職場成為社會的中堅分子，新世代的金融服務也必須圍繞著他們的需求重新定義，因此我們結合集團環球金融的優勢所推出的『滙豐運籌理財One能戶』，利用便捷的數位投資平台加上滙豐集團遍布全球六十四個市場的綿密網路，為千禧世代提供即時的理財服務與優惠，協助他們更有效率地聚沙成塔，加速達成人生目標。」





「成功」、「財富」與「安身」 千禧世代的三大人生目標





「滙豐千禧世代大調查」顯示，千禧世代對成功的定義十分多元，其中超過三分之一（35%）的人認為坐擁高薪財富是成功的表徵，接近三分之一（32%）的人表示能隨心所欲享受人生，也是成功的代表。但是，卻有超過三分之二（67%）的千禧世代自認距離成功的門檻還很遙遠。





如果再綜合台灣的各項調查報告（註一），約有75%的千禧世代希望在54歲以前達成財務自由的目標，但是卻也有超過半數（58%）自評理財滿意度並不及格，其中主要原因來自於收入成長有限（41%）以及儲蓄累積太慢（27%）。





此外，另一份調查（註二）也顯示有58%的千禧世代有購屋的意願，以便安身。但是只有不到兩成（19.3%）的人表示已經備好新台幣120萬元或以上的購屋自備款，其餘的八成千禧世代還在為累積第一桶金而打拼中。





千禧世代的理財偏好仍以保守為主軸 僅兩成有規劃且正在執行





葉清玉從調查中也發現，有近半數（47%）的千禧世代表示因為生活忙碌，所以無暇研究投資理財相關的話題，也有43%的人指出，因為不了解金融產品，因此無從進行投資。不僅只有16%的千禧世代有明確的理財規劃且正在執行中，所呈現的理財地圖多以保守的產品為主。





調查顯示，千禧世代偏好的前五大投資標的分別是：定期存款（47%）、共同基金（42%）、保險（36%）、股票（33％）以及外幣存款（26％）。





滙豐運籌理財One能戶 千禧世代專屬的理財加速器





對此，「滙豐運籌理財ONE能戶」整合廣受客戶好評的多項服務與產品，並加上專屬優惠，就是要成為千禧世代理財規劃的加速器，讓時間不夠無暇留意理財話題，或是金融產品艱澀難懂的惱人困擾不再。





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偏好基金投資的千禧世代，還可以透過「基金全能通」的強大探索基金功能，根據不同需要篩選表現最佳的強勢基金，再加上淺顯易懂的交叉分析圖表，每一個投資機會清楚呈現，把握最佳進場時機。





對於近期屢屢成為話題焦點的海外個股，「股票全能通」也能即時連線美股與港股，提供第一手的價格訊息與歷史報價，搭配市場相關新聞的即時報導，不論是買進或賣出，還是想暫時列入觀察名單，都在彈指之間。





此外，「滙豐運籌理財One能戶」也能綜合分析當下資產配置的績效表現，方便忙碌的千禧世代隨時檢視投資組合，隨時因應情勢調整投資策略。





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