廣編／國民年金申辦電子帳單　讓你禮物抽不完!

為響應節能減碳的綠色環保政策，勞保局提供電話、書面、臨櫃及自然人憑證等多元管道，便利民眾申請加入使用「國民年金電子帳單」的行列。
申請國民年金電子帳單的管道有：1. 電話申請，請洽（02）2396-1266轉分機6066、6055或6077，說明要申請國民年金電子帳單。2.書面申請：請至勞保局官網(便民服務/書表下載專區/國民年金相關書表)下載列印「國民年金被保險人通訊資料變更及電子帳單申請書」，填妥基本資料及e-mail，並勾選「申請電子帳單」，再寄回勞保局即可。3.親洽勞保局各地辦事處：現場備有申請書，填寫後即可送件。4.以自然人憑證申請：請至勞保局官網(線上申辦/ e化服務系統/個人申報及查詢)，以自然人憑證登入e化服務系統後，於「申辦作業」項目下的「通訊資料變更及電子帳單申請」線上申請國民年金電子帳單。
勞保局表示即日起至10/31止，只要成功申辦國保電子帳單，就有機會可以獲得BRUNO多功能電烤盤1名，全家禮物卡 500元4名。 特別獎：中衛醫療口罩乙盒 (顏色隨機)，300名。並會於11月6日公開抽獎，活動小組將於得獎公布後一週內主動與中獎者聯繫確認相關資料，並提供中獎者領獎信函資料，並於2020年11月18日前 (以郵戳為憑)，填妥之領獎信函，以掛號方式寄至 『104台北市中山區建國北路二段120號13樓 國保E化帳單活動小組 陳小姐收』，未在時間內回覆資料者，將視同放棄且喪失中獎資格，將不再進行通知。