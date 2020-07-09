海巡拂曉出擊　澎目斗嶼查獲漁船違法「拖網」作業

▲海巡弟兄廣播要求該船停止作業、起網並執行登船檢查，並依違反漁業法暨佐證資料，函送主管機關漁業署裁處。（圖／澎湖海巡隊提供）

根據106年3月28日修正的「台灣地區拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」

為養護及管理沿近海漁業資源，以維繫沿近海漁業資源之永續利用，特依據漁業法第四十四條第一項第四款規定公告拖網漁船禁漁區，自公告日起其禁漁區位置及有關限制事宜如下， 禁止拖網漁船於距岸三浬內拖曳網具作業或投網、揚網，禁止總噸位五十以上拖網漁船於距岸十二浬內拖曳網具作業或投網、揚網， 禁止拖網漁船攜帶或使用滾輪式漁具出港作業。

澎湖海巡隊今（9）日凌晨4時許接獲民眾撥打118報案，指稱在目斗嶼西方海域有多艘漁船在12浬內違規以「拖網」作業，經海巡3539巡防艇前往查察後，果然查獲「金*興」、「金*滿」兩艘漁船違規在12浬內拖網，船上有數百公斤的漁獲，澎湖海巡隊拂曉出擊人贓俱獲，並全程錄影蒐證，將函送漁業署裁處。澎湖海巡隊接獲通報後，立即派遣線上3539巡防艇前往，今天凌晨雖然天候不佳，但是巡防艇依然在6時左右，順利抵達通報海域並展開搜尋，相繼於目斗嶼西北方8.6浬處發現「金*興」、目斗嶼西方9.1浬處發現「金*滿」漁船，兩漁船均違規12浬內拖網，海巡弟兄立即廣播要求該船停止作業、起網並執行登船檢查，並依違反漁業法暨佐證資料，函送主管機關漁業署裁處。規定，海巡署呼籲，為保護漁業資源永續利用，該單位將持續取締沿近岸違規捕魚案件；澎湖周遭海域海洋保育已稍有成效，請國人共同維護海洋生態，也籲請漁民朋友若發現有違規捕魚情事或需海事服務，請撥打「118」免費報案電話或透過漁業廣播電臺通報，海巡署將立即前往處理。