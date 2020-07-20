憂虎頭蜂影響觀光客　消防員英勇摘蜂窩遭螫傷

▲虎頭蜂也趕上澎湖觀光熱潮！有民眾在知名的林投公園風景區發現一個蜂窩，由於附近常有觀光客遊玩戲水，消防人員不敢大意立即摘除。（圖／民眾方瑞利提供）

虎頭蜂也趕上澎湖觀光熱潮！有民眾在 20日上午在知名的林投公園風景區發現蜂窩，立即向澎湖縣消防局報案，指稱及林春咖啡店旁邊樹上有疑似虎頭蜂的蜂窩，由於附近常有觀光客進出，加上湖西童玩節即將在此舉辦，消防局不敢大意立即調派湖西消防分隊人員全副武裝，趕往現場摘除。



▲消防員謝德源迅速將蜂窩收口在麻布袋之中，不小心被1隻虎頭蜂刺傷右手中指，隊員為安全起見立即將他送往醫院救治。（圖／民眾方瑞利提供） 消防員謝德源第一時間架好鐵梯，動作迅速的將蜂窩包在麻布袋之中，不料卻在收口之際，一不小心卻被1隻穿透麻布袋，伸出蜂尾針的虎頭蜂刺傷右手中指，謝員手指頭當場腫脹，神情痛苦難過，一旁的隊員為安全起見立即將他送往醫院救治。





這個在林投出現的虎頭蜂窩，從外表紋路看起來結構紮實，約有1個籃球大小，正當消防人員將蜂窩放進麻布袋中，立刻有數百隻虎頭蜂竄出，才會讓消防員處理麻布袋時，不小心被虎頭蜂螫傷。





林投公園擁有1公頃的木麻黃人造林，1957年時成立林投公園風景區，為澎湖昔日舊八景之一，由於林投、隘門、尖山、龍門海岸堆積成一座長達3000公尺的白色珊瑚礁貝殼沙灘，因此成為澎湖最美麗浪漫的海岸線之一。園區內設有休憩步道、沙灘及國軍公墓忠烈祠等設施，加上澎湖縣政府在附近興建貝殼教堂，許多網紅網美在此拍照打卡成為知名景點，由於即將舉辦湖西童玩節，憂心影響觀光客，因此消防人員不敢大意，趕緊將蜂窩摘除。







