官官相護？桃市女義消遭性騷一年　未獲處理反遭施壓撤案

受害女義消指出，今年3月開始，該男義消更大膽地在值班台內，以熊抱方式對她上下其手，一再故意碰觸到其胸部，造成她身心受創，即使她隨後報警，卻接到長官施壓電話要求她撤案；她氣憤的說，自己3年前加入義消工作，1年前開始，同隊男幹部常對她性騷擾，讓她感到不舒服，當下她也會斥責或制止該男的行為，但今年3月19日，騷擾她的男義消竟然在值班台內從後方熊抱她，讓她忍無可忍報警處理。
余信憲表示，義消特搜大隊王姓分隊長得知此事後，曾向她承諾會處分該男義消，但事發於3月份，截至今日，該男卻仍是幹部職，義消自組的調查團隊沒有上報性平委員會，想拖過6個月法律追訴期；女隊員遂於上周與他聯繫，希望透過她的勇敢站出，告訴大家，女性都該受到應有的尊重，雖然她不是第一個遇到這件事的女性，但希望是最後一個。
余信憲指出，女隊員報案後曾接到義消特搜大隊潘姓大隊長的電話，語帶責備及命令威脅要求她撤案，卻從未關心女隊員身心受創；對於義消大隊的作為，余信憲要求消防局善盡管理之責，停止施壓受害女隊員，同時應全面配合警方調查，若司法判決確定，涉犯妨害性自主的隊員應立即退隊。
消防局副局長龔永信說，此事牽涉性平糾紛，消防局會展開調查，會先暫停該疑似涉性騷的男幹部協勤時段，待調查後該配合警方或移送性平辦公室審查，消防局全力配合調查辦理；另外，針對議員提到義消大隊幹部施壓的部份，也會列入調查，若確認屬實會一併嚴懲。