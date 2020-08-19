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澎豪宅私墅客廳監視器惹議　包棟遊客投訴侵犯隱私

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-08-19 19:53:47

▲堪稱澎湖海景豪宅等級「頌華私墅」民宿，日前因監視器裝設在客廳的公共區域，遭包棟遊客投訴侵犯隱私權。（圖／記者張塵攝，2020.08.19）
▲堪稱澎湖海景豪宅等級「頌華私墅」民宿，日前因監視器裝設在客廳的公共區域，遭包棟遊客投訴侵犯隱私權。（圖／記者張塵攝，2020.08.19）

堪稱是澎湖民宿豪宅等級「頌華私墅」，日前因監視器裝設在客廳的公共區域，遭包棟遊客投訴侵犯隱私權，宋姓民宿主人隨後善意回應免租優惠，並重新規劃監視器鏡頭的角度，不過入住客人又在社群媒體發文，律師桂祥晟表示，民宿管理辦法明確要求業者必須安裝監視器維護住客的安全，頌華民宿為了捍衛商譽可以提出告訴。

▲宋姓業者說明頌華私墅官網明確告知設有24小時的監視系統，且裝設位置是依照民宿管理辦法29-32條規定辦理。（圖／記者張塵攝，2020.08.19）
▲宋姓業者說明頌華私墅官網明確告知設有24小時的監視系統，且裝設位置是依照民宿管理辦法29-32條規定辦理。（圖／記者張塵攝，2020.08.19）
宋姓業者19日上午接受媒體採訪時說明，頌華私墅官網明確告知設有24小時的監視系統，以維護旅客及工作人員安全，而且設置地點都是依照民宿管理辦法29-32條，並通過縣政府消防及建築法規的檢查合格，這起事件發生在8月10到12日之間，這組8人的客人包下其中一棟私墅，當時發生爭議的客廳監視器問題，也在旅客反映後立即遮住，隨後並請監視器安裝公司拆除，為了表達誠意除依照遊客要求退費，宋姓民宿主人還多給了一天的賠償，總計約37,000元。

▲律師桂祥晟強調，民宿客廳裝設監視器於法有據，刑法第315條妨害秘密罪，是「無故」攝影並意圖外流。（圖／記者張塵攝，2020.08.19）
▲律師桂祥晟強調，民宿客廳裝設監視器於法有據，刑法第315條妨害秘密罪，是「無故」攝影並意圖外流。（圖／記者張塵攝，2020.08.19）
律師桂祥晟強調，民宿客廳裝設監視器於法有據，雖然包棟之後隱私權難免受到侵犯，但是尚屬可受公評之事。根據刑法第315條妨害秘密罪，是「無故」攝影並意圖外流，這些在這個案件之中沒有發生，加上民宿業者裝設監視器是依法而行，因此在法律上面站得住腳。

▲律師說遊客在網路上面宣稱，若不退房款則要訴諸媒體、網路，則可能涉嫌恐嚇、意圖毀壞商譽。（圖／記者張塵攝，2020.08.1９）
▲律師說遊客在網路上面宣稱，若不退房款則要訴諸媒體、網路，則可能涉嫌恐嚇、意圖毀壞商譽。（圖／記者張塵攝，2020.08.1９）
反觀遊客在網路上面宣稱，若不退房款則要訴諸媒體、網路，則可能涉嫌恐嚇、意圖毀壞商譽，而民宿在遊客離去後「失蹤」的浴巾毛巾，也將交由司法偵辦，並保留法律追訴權。

關鍵字

客廳監視器 隱私權 消費爭議 豪宅私墅 澎湖民宿

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