重光媽祖文化園區當地居民有雜音！澎縣府：歡迎來溝通

澎湖馬公市重光里5日召開里民座談會，針對縣政府決定在重光設置媽祖文化園區，未向民眾說明規劃內容表達不滿，馬公市長葉竹林則率領公所團隊出席、縣府工務處派出工務科長徐鴻源列席。





對此澎湖縣政府稍晚說明，媽祖文化園區是一個多功能園區，澎湖縣議會也已經通過先期規畫預算，如果當地居民想要進一步了解細節，縣府絕對歡迎前往溝通。



▲澎湖縣政府啟動變更地點的備案，決定設在重光里的「後窟潭」海邊，並且委由知名的楊欽富建築師規劃設計。（圖／澎湖縣政府提供） 澎湖縣政府今年6月進行電話民調，結果讓爭議多時的大倉媽祖文化園區正式走入歷史，隨後縣府團隊立即啟動變更設置地點的備案，決定設在重光里的「後窟潭」海邊，並且委由知名的楊欽富建築師規劃設計，不過日前楊欽富受到新任高雄市長陳其邁拔擢，擔任高雄市政府都發局長一職，因此澎湖縣政府媽祖文化園區規劃案推動，將依法啟動第二順位的招標程序。



▲發言的里民認為規畫內容不夠完整，縣府從未舉辦專案的說明會，整個園區運營產生的垃圾及污水問題，勢必影響重光附近廣大的潮間帶生態等。（圖／澎湖縣政府提供） 由重光里長陳天成號召的座談會，出席有馬公市長葉竹林、縣議員陳慧玲、市代會主席許國政、市代表蘇育德、許彥玲及澎湖縣政府工務處工務科長徐鴻源等人，發言的里民認為規畫內容不夠完整，縣府從未舉辦專案的說明會，整個園區運營產生的垃圾及污水問題，勢必影響重光附近廣大的潮間帶生態等。



▲里幹事陳堯坤最後提出臨時動議案，要求澎湖縣政府應舉行全縣民調，里長陳天成表示將彙集座談會意見交由澎湖縣政府規劃媽祖園區進行參考。（圖／記者張塵攝，2020.09.05） 里幹事陳堯坤最後提出臨時動議案，要求澎湖縣政府應舉行全縣民調，將是否支持興建列入選項，全案經在場里民附議通過後送交縣府，同時在場里民也要求縣府在規劃案後，必須在重光舉行說明會，里長陳天成表示將彙集座談會意見，交由澎湖縣政府規劃媽祖園區進行參考。



