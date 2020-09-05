重光媽祖文化園區當地居民有雜音！澎縣府：歡迎來溝通

澎湖馬公市重光里5日召開里民座談會，針對縣政府決定在重光設置媽祖文化園區，未向民眾說明規劃內容表達不滿，馬公市長葉竹林則率領公所團隊出席、縣府工務處派出工務科長徐鴻源列席。
對此澎湖縣政府稍晚說明，媽祖文化園區是一個多功能園區，澎湖縣議會也已經通過先期規畫預算，如果當地居民想要進一步了解細節，縣府絕對歡迎前往溝通。
澎湖縣政府今年6月進行電話民調，結果讓爭議多時的大倉媽祖文化園區正式走入歷史，隨後縣府團隊立即啟動變更設置地點的備案，決定設在重光里的「後窟潭」海邊，並且委由知名的楊欽富建築師規劃設計，不過日前楊欽富受到新任高雄市長陳其邁拔擢，擔任高雄市政府都發局長一職，因此澎湖縣政府媽祖文化園區規劃案推動，將依法啟動第二順位的招標程序。
由重光里長陳天成號召的座談會，出席有馬公市長葉竹林、縣議員陳慧玲、市代會主席許國政、市代表蘇育德、許彥玲及澎湖縣政府工務處工務科長徐鴻源等人，發言的里民認為規畫內容不夠完整，縣府從未舉辦專案的說明會，整個園區運營產生的垃圾及污水問題，勢必影響重光附近廣大的潮間帶生態等。
里幹事陳堯坤最後提出臨時動議案，要求澎湖縣政府應舉行全縣民調，將是否支持興建列入選項，全案經在場里民附議通過後送交縣府，同時在場里民也要求縣府在規劃案後，必須在重光舉行說明會，里長陳天成表示將彙集座談會意見，交由澎湖縣政府規劃媽祖園區進行參考。