涉浮報人頭助理費　前澎民政處長成萬貫一審遭重判12年

澎湖地方法院9日宣判前澎湖縣政府民政處長成萬貫，在擔任第17、18屆澎湖縣議員時，涉嫌浮報人頭助理費用，依貪污治罪條例重判成萬貫有期徒刑12年、褫奪公權4年，同案另3名被告分處1年2個月至1年10個月不等徒刑，全案仍可上訴。





由於近來各縣市議員使用人頭詐領案件陸續宣判，此案又是量刑最重者，引發地方極大的關注﹔根據法院判決主文，成萬貫自2010年3月1日起擔任澎湖縣議會第17屆議員，並於2014年12月25日起連任第18屆議員，分別利用成淵節（成萬貫之父）、李秋兩（成萬貫親家）、成高宇萍（成萬貫弟媳）擔任人頭助理，並將澎湖二信、澎湖縣農會帳戶存簿及印章交給成萬貫保管暨支配使用，只要有澎湖縣議會的公費助理補助費及春節慰問金，即以該帳戶存摺影本及相關文件提供給澎湖縣議會詐領費用。



▲成萬貫在第17、18兩屆議員任期，總計貪汙詐取高達829萬4303元。（圖／記者張塵攝，2020.09.09） 根據調查，成萬貫第17屆議員時虛報成淵節、成高宇萍、李秋兩等3人為人頭助理，第18屆議員虛報成淵節、李秋兩等2人為人頭助理，總計第17屆議員任期內詐取公費助理補助費458萬0562元；第18屆議員任期內詐取公費助理補助費371萬3741元，總計兩屆議員任內詐取高達829萬4303元。





被告成萬貫、李秋兩、成高宇萍、成淵節所做所為，均係犯貪污治罪條例，成萬貫一審判處有期徒刑12年、褫奪公權4年、不法所得全數沒入，李秋兩、成淵節判1年10月、褫奪公權2年，成高宇萍判1年2月、褫奪公權1年，全案仍可上訴二審。由於成萬貫的羈押期在9日到期，法官在宣判後也隨即開庭審理是否要延押，經聽取檢辯雙方的主張後，合議庭裁定延押2個月。



