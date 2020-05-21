NBA／憂「泡泡聯盟」計畫　湖人前鋒：每隊都有個羅德曼

受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響，NBA從三月中全面停賽至今，目前聯盟正在研擬復賽計畫，包括將球團集中管理於迪士尼樂園或拉斯維加斯，這樣對外隔絕的計畫也被戲稱為「泡泡聯盟」，不過湖人前鋒Jared Dudley受訪時談到對於此計畫的擔憂。





Dudley今天接受媒體電話專訪，談到了NBA的泡泡聯盟計畫，他希望聯盟的規劃可以讓他有比賽的機會，但同時他也提出個人的憂慮，希望NBA可以制定更嚴格的規定，來約束各球隊比較「不受控」的球員。





根據《Orange County Register》報導，Dudley在電話中表示：「畢竟每一支球隊都有Rodman這樣的人，只是他沒有染得一頭藍藍綠綠。」





Dennis Rodman(羅德曼)在球員時期就以放蕩不羈的個性聞名，加上喜歡在外型上搞怪，對許多球隊來說是號頭痛人物，不過他在加入公牛之後的表現，也是他們能寫下第二次三連霸的主因。





羅德曼的任性眾所皆知，在紀錄片《The Last Dance》中，喬丹就分享某一年球季中，羅德曼向總教練Phil Jackson提出要去拉斯維加斯放假的要求，不過考量到羅德曼的個性，Phil Jackson也答應他的要求。



