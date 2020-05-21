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中職／美媒再度傷口上灑鹽　評台灣職棒只有1Ａ程度

記者吳政紘/綜合報導-2020-05-21 10:33:43
▲樂天桃猿廖健富。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.19）
中職日前被《棒球美國》雜誌記者Kyle Glaser定義為1Ａ水準，引起不少球迷反彈，不過美國媒體底特律《mlive.com》再度介紹日本職棒程度，又再度提到中職水準，其實只有1Ａ，像是在傷口上再度灑鹽。

內文中詳細的介紹各國職棒發展，其中介紹「中華台北」其實就是台灣，而不少好球員出走，導致這個聯盟可能只有1Ａ水準。

不過內文中也說明，這是「打者聯盟」，因此投球跟守備在這聯盟的水準參差不齊。

 

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