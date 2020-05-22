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NBA／你不知道的籃球之神　喬丹捐出全年薪水幫助災民

記者吳政紘/綜合報導-2020-05-22 10:34:12
▲「籃球之神」Michael Jordan（圖／美聯社／達志影像）
「籃球之神」Michael Jordan在隊友眼中常是以「魔鬼」、「嚴格」的形象出現，不過2001年當他重返巫師隊，遇到911事件，他不但流下男兒淚，還捐出整年薪水。

Etan Thomas當時是Jordan隊友，他看到不一樣的喬丹，他說：「我們坐在休息室看電視，看到很多家庭失去生命，結果我看到MJ開始泛淚，他不甘心的打了自己的大腿，好像他刻意不要讓眼淚掉下來，然後她告訴巫師隊人員，他要捐出整年薪水幫助911受災戶，這是我看到的喬丹。」

Michael Jordan堅持這些錢要直接進受害者家屬戶頭，不要透過慈善機構，「人們常說他不在乎很多事，但是這不是我看到的他。」

 

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