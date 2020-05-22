NBA／你不知道的籃球之神　喬丹捐出全年薪水幫助災民

「籃球之神」Michael Jordan在隊友眼中常是以「魔鬼」、「嚴格」的形象出現，不過2001年當他重返巫師隊，遇到911事件，他不但流下男兒淚，還捐出整年薪水。Etan Thomas當時是Jordan隊友，他看到不一樣的喬丹，他說：「我們坐在休息室看電視，看到很多家庭失去生命，結果我看到MJ開始泛淚，他不甘心的打了自己的大腿，好像他刻意不要讓眼淚掉下來，然後她告訴巫師隊人員，他要捐出整年薪水幫助911受災戶，這是我看到的喬丹。」

Michael Jordan堅持這些錢要直接進受害者家屬戶頭，不要透過慈善機構，「人們常說他不在乎很多事，但是這不是我看到的他。」



