中職／全台大雨影響　台中洲際兄弟主場賽事延賽

由於全台大雨不斷，中職一軍賽事今天全數順延，晚間原訂18:35開打的中信兄弟與富邦悍將賽事，因雨延賽，將另行補賽。
以下為中職公告：
【5月22日一軍賽延賽公告】
原訂於2020/5/22（五）18:35【例行賽第56場】富邦（洲際）中信兄弟 賽事；受到天候不佳的影響、場地無法進行比賽，比賽日程將依補賽規定另行公布，特此公告。
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