東奧延期好錯愕　拳擊女王陳念琴和男子對打維持狀態

▲UA攜手運動好手 郭婞淳、陳念琴一同以全新精神「The Only Way Is Through 戰勝是唯一的路」持續奮戰！（圖／UA提供）

▲舉重女神 郭婞淳、拳擊女將 陳念琴 分享戰勝精神，期許突破自我、再創顛峰！（圖／UA提供）

東京奧運因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發延期一年，已拿到參賽資格的「拳擊女王」陳念琴今(22)天受訪坦言，一開始聽到覺得錯愕，但很快改變心態繼續備戰，期待8月參加國內奧運模擬賽驗收成果。「舉重女神」郭婞淳、「拳擊女王」陳念琴今天與2位教練林敬能、柯文明，出席運動品牌Under Armour記者會，並成為UA和滅火器樂團跨界合作新歌的MV主角，兩人的家人也在MV中露面。2位女將都表示家人相當支持她們走上體育之路，也成為她們的動力，陳念琴還透露父親為了她，猛看比賽影片和教練討論如何改善她的動作，如果表現不好，還會像教練道歉說督促不夠。柯文明透露陳念琴非常孝順，礙於練習導致少時間與家人相處，是她心中的遺憾，但其父親相當支持她，若她想回家，還會刻意婉拒她，要她專注在練習上，家人是陳念琴一直不放棄的重要角色。今年3月，陳念琴在東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，於女子69公斤級打進4強，取得東奧門票，將第2度進軍奧運殿堂，不過因疫情關係，東奧延期至明年7月。陳念琴坦言一開始聽到很錯愕，但也讓她有更多時間能夠準備，希望對上目標選手時能夠完全制霸，這段期間和學弟妹們組成的陪練員對打，互相學習，把自己歸零，希望能不斷突破瓶頸，也相當感謝團隊們的努力。值得一提的是，陳念琴在記者會上台風相當好，讓工作人員稱讚，以前5句話都說不出來，現在侃侃而談，講到英文口號也非常順暢，打破台灣運動員的刻板印象，陳念琴透露教練有特意叮嚀她要注意這塊，其實自己私下也很愛聊天，還主動要求和外師上課練英文，出國比賽喜歡跟各國選手打招呼，也都有不錯交情，還幫她取不同的綽號。