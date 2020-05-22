新拳王「泰森」強壯體魄回來了！他怎麼做到的？

53歲的前世界重量級拳王泰森（Mike Tyson）最近回歸到表演賽等級身材，加上他一直拍影片透露自己即將回歸拳壇消息，讓不少拳迷躍躍欲試，令人好奇，他怎樣辦到的？



▲拳王Mike Tyson（取自Mike Tyson IG)

53歲的泰森依舊擁有出拳斃命的招式，加上他的鬥志兇猛，快速揮拳，就像獅子搏兔，並且露出招牌微笑，他現在也是著名的「蔬食主義」者。





過去泰森在現役時期以牛肉、起司、豬肉等為主，不過因為身材過重，之後導致他有關節炎的毛病。





不過現在泰森不同了，他知道多吃蔬菜對他的好處多多，跟妻子一起當「菜郎」，也有助他身心健康，迎向新人生。



