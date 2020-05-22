NBA／最後之舞也有他 爵士隊傳奇教頭史隆過世享壽78歲

享壽78歲。

曾帶領爵士隊屢次殺入季後賽，對抗公牛王朝的傳奇教頭Jerry Sloan，今天傳出他罹患帕金森斯症等多項併發症，

Jerry Sloan過世消息被爵士隊證實，並且他也在2009年入選名人堂，他為爵士隊拿下1223勝，20次帶領爵士隊進入季後賽，並且是公牛隊的夢魘。





在紀錄片《最後之舞》中，他所率領的爵士隊也打敗過公牛隊，不過公牛隊最終還是完成三連霸。而他執教過公牛隊，他的背號4也被公牛隊退休。



