NBA／最後之舞也有他 爵士隊傳奇教頭史隆過世享壽78歲

Jerry Sloan過世消息被爵士隊證實，並且他也在2009年入選名人堂，他為爵士隊拿下1223勝，20次帶領爵士隊進入季後賽，並且是公牛隊的夢魘。
在紀錄片《最後之舞》中，他所率領的爵士隊也打敗過公牛隊，不過公牛隊最終還是完成三連霸。而他執教過公牛隊，他的背號4也被公牛隊退休。
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Jerry Sloan過世消息被爵士隊證實，並且他也在2009年入選名人堂，他為爵士隊拿下1223勝，20次帶領爵士隊進入季後賽，並且是公牛隊的夢魘。
在紀錄片《最後之舞》中，他所率領的爵士隊也打敗過公牛隊，不過公牛隊最終還是完成三連霸。而他執教過公牛隊，他的背號4也被公牛隊退休。
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