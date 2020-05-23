中職二軍／曾陶鎔開轟　帶領味全龍擊敗富邦悍將

中華職棒本周一軍賽事截至目前皆因雨延賽，二軍本周賽事目前僅斗六開打，儘管這兩天各地雨勢不小，但今日斗六仍天公作美，讓賽事得以順利進行。在球迷的加油下，本場賽事，味全龍靠著安打攻勢串聯，全場敲出12支安打，最終就以8：5擊敗富邦悍將二軍，拿下本周的第二勝，沒讓球迷失望。

二軍首場開放球迷賽事，一早就吸引球迷到場排隊等候現場報名進場，吉祥物「威弟」首次到球場出任務，不忘創辦人魏應充之前對球隊「重防護、守紀律」等要求，也依規定填寫防疫聲明書、落實量體溫、消毒、全程配戴口罩等程序，才進場陪球迷一起為小龍們加油！

味全龍首場開放球迷賽事，go beauties小龍女軒軒、心璇、米奇、采依、星岑和琪琪等6人出動應援，除帶來精采的開場舞蹈，也演出全新的應援組曲，包含球隊主題曲「Origin」、嗆司曲「GO GO 味全龍」以及球員個人應援專屬口號，搶先與現場球迷分享，相關應援教學影片，本周起也在味全龍官方臉書及YouTube平台陸續上線，球迷朋友可以鎖定關注，不僅如此，除了電音應援歌曲，味全龍球團也於4到6局安排樂團演奏日式小號，帶給球迷不同的應援風格體驗。

本場賽事，味全龍與富邦悍將你來我往，但味全龍隊靠著攻勢有效串連，一共拿下8分，儘管富邦悍將二局上先馳得點，但下半局曾陶鎔隨即敲出一支2分砲，個人本季第6發全壘打，帶領味全龍超前富邦悍將。三局下，味全龍攻勢再起，九棒牛塏曄保送後，林旺衛二壘安打、李凱威外野高飛犧牲打得1分，接著，劉基鴻、黃柏豪接連安打再添1分，兩出局後，六棒郭天信掃出右外野清壘三壘安打，再添2分。五、六兩局味全龍隊同樣靠著安打串聯，再各添1分。投手方面，今日先發投手黃東淯主投2局掉1分，接替的森榮鴻、劉家愷皆讓對手三上三下，五局羅嘉仁失1分，六局游宗儒一上場被連敲三支二壘安打掉2分，但主投兩局也送出3張老K ，八局羅華韋失1分，九局呂偉晟上場關門，終場味全龍就以8：5擊敗富邦悍將，拿下本周的第二場勝利。