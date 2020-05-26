WSBL／從輸62分到輸31分　台電林紀妏教練滿意球隊表現

▲台電劉希曄攻下全場最高22分（圖／林建嘉攝）

WSBL女子超級籃球聯賽休兵一周後今(25日)在台北體育館重新點燃戰火，首戰國泰人壽出戰台灣電力的比賽，國泰不意外再次91:60大比分差獲勝，不過相較於上次輸了62分到今天的31分，有著大幅度的進步，台電教練林紀妏對於球隊的表現感到滿意，尤其防守端的進步。國泰開場打得出色，一如往常在首節就打出優勢取得23:8的雙位數領先，上半場打完就已45:18領先多達27分，台電下半場防守出色加上主力得分手劉希曄找回攻擊節奏，下半場獨拿19分，下半場未讓國泰持續擴大領先，最終台電雖60:91大比分不敵國泰，不過相較於上一役的62分落敗，此戰「只輸」31分，台電教練林紀妏球隊不再「躁攻輕守」感到滿意。「之前的比賽大家都只在意進攻，不在意防守，今天就是從防守做起」，這是今天台電能打得出色的主因，成功讓國泰不再拿下破百的分數，「國泰一但贏對手五、六十分時分數都破百，今天就是防守做起，進攻方面大家也比較有分享球」，除此之外，進攻主力劉希曄下半場的復甦也是沒讓國泰將分差擴大的關鍵點之一，一但她成為一個牽制點，其他選手就相對有機會。談到這場比賽，林紀妏教練滿是驕傲及喜悅，「我覺得大家都很努力，每個人都有把自己角色做好」，今天在主控李宜瑄輪休的狀況下幾名包含彭惠貞在內的年輕後衛都有不俗的表現，另外「選秀女狀元」楊芷瑜也有穩定的發揮，林紀妏教練則是將她的好表現歸功於劉希曄在外圍的牽制。獲勝的國泰，今天上場的12人中除了楊晴之外，其他人全都有分數進帳，多達五人得分上雙，林育庭15分5籃板8助攻最佳，黃鈴娟13分，陳鈺君、吳宜庭11分，陳薇安10分5助攻，其中吳宜庭更是本季首度上場。台電劉希曄攻下全場最高22分5籃板，楊芷瑜11分5籃板，「菜鳥」彭惠貞繳出生涯最佳的7分5助攻，諶怡君7分4籃板。