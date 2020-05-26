日職／日媒預測巨人先發　陽岱鋼不在開幕名單

日職已經確定6月19日開幕，日媒《日刊體育》預測巨人開幕名單，陽岱鋼並不在預想陣容內，而他也要再度爭取一軍位置。
巨人先發預測內容為：
一棒吉川尚輝、二棒坂本勇人、三棒丸佳浩、四棒岡本和真、五棒Parra、六棒中島宏之、七棒龜井善行、八棒大城卓三、九棒菅野智之。
陽岱鋼去年出賽110場，打擊率2成74，加上4轟，打點21。
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