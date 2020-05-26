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韓職／姜正浩酒駕處分出爐　禁賽一年加300小時社會服務

記者吳政紘/綜合報導-2020-05-26 10:58:48
▲姜正浩還在苦苦等待美國工作簽證。（圖／美聯社／達志影像）
韓國職棒今天宣布，從大聯盟申請引退要回復資格的姜正浩選手，由於他在2016年12月的酒駕事件，他確定要回歸韓職，必須要禁賽一年，還要300小時的社會服務才能回到韓職。

姜正浩生涯9季在KBO打球，不過他在2015年開始、16、18年都是在海盜隊擔任內野手，出賽297場，打擊率2成54，46轟。

不過去年8月4日他被海盜隊釋出，姜正浩也自己對球隊道歉，將會接受此條件，回歸韓職球界。

 

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