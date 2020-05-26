NBA／當年選佛州大學　畢爾爆母親超怒2個月不與他說話

華盛頓巫師隊當家得分後衛Bradley Beal在加入NBA以前，曾在佛羅里達大學效力一年的時間，並且在時任校隊總教練的Billy Donovan帶領下，留下優異的成績，也使他在2012年選秀會中以第3順位被巫師選中。而他近日在節目中透露，當年選擇佛州大學，讓他母親氣到2個月不與他說話。Bradley Beal在播客節目《All The Smoke 》中回憶道：「我當時在台上，有好多間大學給我選擇，所以我當時要發表聲明，然後我看著我媽，她的眼神就好像在說『小子，你最好給我選一間正確的學校。』她希望我去堪薩斯大學，因為從聖路易斯到堪薩斯只要4小時車程。但我那時候想要遠離聖路易斯，我想要獨自一人遠走高飛。」「我在台上，接著我說出『我要去佛羅里達大學』然後我媽憤而起身離去，沒有說任何話，也沒有為我鼓掌。因為這件事，我和她在同一屋簷下長達2個月沒有講話。」Beal表示。Beal最終在佛州大學繳出14.8分、6.7籃板、2.2助攻的成績，也讓巫師隊對他產生高度興趣，希望他的加入可以成為John Wall身邊最穩定的得力助手。如今他不只成為巫師當家球員，還是NBA數一數二的後衛，在NBA為疫情停賽以前，砍下聯盟第二高的場均30.5分。