NBA／季後賽可能直接取消分區？湖人恐將成最大贏家

NBA目前正嘗試復賽，根據《ESPN》記者Brian Windhorst報導，聯盟不但可能直接開啟季後賽，也可能嘗試取消分區，讓東西區最好的16支球隊直接按照排名對陣，而若真的用此方式來進行賽事，洛杉磯湖人或許將會成為為最大贏家。Windhorst在節目上提及，「我真的認為很有可能只會舉行由16支球隊參加的季後賽。如果是這樣的話，這就為Adam Silver一直以來渴求的想法打開一種可能性，那就是季後賽中按照從1號種子到16號種子的安排來對陣。」由於聯盟近年「西強多弱」的勢頭明顯，因此官方一直希望能改革採用一種取消分區的方式進行季後賽，以促進每一輪賽事的觀賞性以及公平性。本季由於新冠病毒疫情肆虐而導致停賽，或許剛好可以藉此推出新規則。若按照這種方式排名，那麼聯盟戰績第2的湖人將在首輪對上籃網，之後要和火箭爵士系列賽的贏家交手，分區決賽則會和暴龍、灰熊、金塊、溜馬四隊的最終勝者碰頭。如此，他將能在總冠軍賽之前避過最難纏的公鹿和快艇。反觀，一直被湖人當成假想敵的快艇，首輪就要碰上今年崛起的獨行俠，次輪的對手是近年一直很有競爭力的塞爾提克，或是禁區強悍的76人；分區決賽則幾乎沒有太多懸念的要和公鹿交手，季後賽整體對手的強度高出湖人不少。