中職／中職2020選秀會　7月20日登場

中華職棒大聯盟2020年度新人球員選拔會將於7月20日隆重登場，新人選拔測試會也將在7月6日於新莊棒球場舉辦。選秀會報名期限於6月1日起至7月13日止，一律採線上報名，歡迎有志投入職棒的各路好手踴躍報名。去年味全龍隊加盟中華職棒，吸引不少好手投身選秀，包含測試會獲得推薦的58名選手在內，共有145名好手參選；最終也有63位選手獲得指名，其中味全龍隊選中32位選手，無論是參加人數與獲選人數都創新高，更是連三年由高中應屆畢業生稱霸狀元，雙雙寫下歷史新頁。今年新人球員選拔會將於7月20日登場，預期也會有不少選手報名參加，為中職各隊增添新戰力。2020年度新人球員選拔會將於6月1日起至7月13日止開放報名，凡自2014年起，曾入選WBC經典賽及資格賽、世界12強、世大運、WBSC U-23世界盃棒球賽、WBSC U-21世界盃棒球賽、WBSC U-18世界盃棒球賽、亞錦賽、亞青賽及亞運等國手資歷的選手都可報名；或是獲得聯盟所屬球團推薦、最近一年爆米花棒球聯盟、本年度全國成棒甲組春季聯賽個人獎項前三名得主皆可直接報名參選；高中應屆畢業生則可透過聯盟、聯盟所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式參與。未有以上資歷的選手可透過報名參加測試會，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（民國91年7月20日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，6月1日起至28日止，先行報名參加7月6日在新莊棒球場舉辦的測試會。球團選拔順序依照前一年度全季排名及季後賽參賽球隊逆順序進行指名，依序為：第一輪 ：味全→統一7-ELEVEn→富邦→中信兄弟→Rakuten→味全第二輪 ：味全→統一7-ELEVEn→富邦→中信兄弟→Rakuten→味全第三輪起 ：味全→統一7-ELEVEn→富邦→中信兄弟→Rakuten