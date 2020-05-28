日職／平成怪物復活！松坂大輔熱投44球連監督都說讚

埼玉西武獅隊今天正式公開「平成怪物」松坂大輔投球的狀況，他不但進牛棚練投，每一球都仔細確認，共計44球，連總教練辻発彥都認為他的狀況不錯。
松坂日前才因為日本媒體說他「神隱」有點不滿，不過他也因為右膝復健問題，緊急就醫治療，目前以他的狀況來看，有機會進入先發輪值。
辻発彥表示：「現在這樣看來他的力量都有發揮，感覺很順利，而他可以投成這樣，代表他的肩膀也有好好訓練。」
已經是39歲的松坂，這是他今年職業第22年，他說：「離開幕時間不多，希望可以好好把狀況調整起來，以此為目標好好努力。」
您是否已經年滿18歲？
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