日職／之前才染肺炎！藤浪晉太郎練習遲到　無限期降二軍

阪神虎隊投手藤浪晉太郎28日因為練習遲到降二軍，由於他在3月下旬還感染新冠肺炎，導致日職延後開打，加上日本疫情嚴峻，當時他還公開道歉。藤浪原本被看好有機會進入先發輪值，不過這不是他第一次遲到，總教練矢野輝弘表示：「他因為遲到所以十分令人遺憾，在現在新冠肺炎疫情嚴重，大家要重新振作時，他也失去大家對他的信任，我想他應該很難在這裡跟大家有一樣的想法拚鬥，所以讓他下二軍。」矢野也說：「他本人也很反省，不過人都會犯錯，失敗也不是壞事。」