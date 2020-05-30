日職／之前才染肺炎！藤浪晉太郎練習遲到　無限期降二軍

阪神虎隊投手藤浪晉太郎28日因為練習遲到降二軍，由於他在3月下旬還感染新冠肺炎，導致日職延後開打，加上日本疫情嚴峻，當時他還公開道歉。
藤浪原本被看好有機會進入先發輪值，不過這不是他第一次遲到，總教練矢野輝弘表示：「他因為遲到所以十分令人遺憾，在現在新冠肺炎疫情嚴重，大家要重新振作時，他也失去大家對他的信任，我想他應該很難在這裡跟大家有一樣的想法拚鬥，所以讓他下二軍。」
矢野也說：「他本人也很反省，不過人都會犯錯，失敗也不是壞事。」
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
常用手機電腦造成肩頸痠痛、眼淚流不停 這樣做讓你緩解眼睛疲勞
下雨天怎麼辦？ 三個讓你跟狗狗可以在室內盡情玩樂的方法！
放閃無極限！快來一打墨鏡！盤點八對甜到蛀牙的姊弟戀夫妻
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
太陽再大也不怕 夏天美白攻略 讓皮膚零色差！太陽再大也不怕 夏天美白攻略 讓皮膚零色差！
為何退休議題成為全民焦慮？
梅雨鋒面報到！8種外出穿衣搭配法則 讓你雨天不狼狽出門
愛鞋急救術！８招快速乾鞋小妙方還不快收藏
最強業配王陳時中 龜苓膏、荷蘭餅爆紅的最佳推手 這項還有機會聯名上市！
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
生活小測驗─好想賺大錢啊～測你最近財運會從哪裡來？
看一眼就臉紅心跳的「大肌肌」！最養眼肌肉猛男明星集合囉！