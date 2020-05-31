中職／潘武雄、林安可開砲　猛獅後來居上擊敗樂天

統一獅隊今（30）日在台南棒球場和樂天桃猿進行三連戰第二場比賽，獅隊8局下靠著潘武雄、林安可分別敲出2分砲帶領下，終場以7:5擊敗桃猿。
獅隊此役推出羅里奇先發，雖然他在首局被林立轟出陽春砲，5局上又被攻下1分，不過獅隊5局下利用林祖傑開轟追平比數，陳傑憲又敲出適時安打超前比分。
6局上郭嚴文敲出二壘安打，並靠著朱育賢的安打回本壘得分，再度扳平戰局，陳俊秀高飛犧牲打超前比數，
不過統一獅隊8局下一輪猛攻，潘武雄轟出2分砲再度追平，加上林安可超前2分砲，讓獅隊反超，也以這2分獲勝。
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統一獅隊今（30）日在台南棒球場和樂天桃猿進行三連戰第二場比賽，獅隊8局下靠著潘武雄、林安可分別敲出2分砲帶領下，終場以7:5擊敗桃猿。
獅隊此役推出羅里奇先發，雖然他在首局被林立轟出陽春砲，5局上又被攻下1分，不過獅隊5局下利用林祖傑開轟追平比數，陳傑憲又敲出適時安打超前比分。
6局上郭嚴文敲出二壘安打，並靠著朱育賢的安打回本壘得分，再度扳平戰局，陳俊秀高飛犧牲打超前比數，
不過統一獅隊8局下一輪猛攻，潘武雄轟出2分砲再度追平，加上林安可超前2分砲，讓獅隊反超，也以這2分獲勝。
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