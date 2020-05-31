WSBL／台元下起三分雨大勝電信　射手教頭笑開懷！

台灣目前正值梅雨季，上周更是一連好幾天的陰雨天，而台北體育館25日也下了本季最大「三分雨」，WSBL女子超級籃球聯賽，台元紡織對上中華電信的比賽中，台元全隊飆進本季單隊最多的12記三分球，尤其第二節單節6顆更是射得電信毫無招架之力，最終以73:50大勝電信，也難怪曾是中華男籃當家射手的教頭邱啟益賽後笑得開懷！這場邱啟益教練口中「一定要拿下來」的比賽，全隊火力全開砍進12記外線，其中第二節卓敬、林文佑、蔡佩真的6顆外線尤其關鍵，雖然兩分球命中率是慘綠的15.4%不過台元就靠著這節的外圍火力發揮，一舉將比賽定調，最終順利以73:50帶走比賽勝利。台元本季團隊命中率38.5%，相較於上一季的33.2%有著不小的進步，可見這位「射手教頭」改造有成，對此，邱啟益教練表示，「今年有針對外線要求，畢竟球隊身材並沒有比別人好，如果有空檔，鋒線的外線把握度必須要很好，投籃訓練量很大」，更直接點名林文佑及卓敬是進步幅度最大的球員。至於抓了16個籃板的陳亭羽，邱啟益教練笑說：「我想大概是因為後面對手放掉了，我們比較Lucky，『撿』到比較多籃板，而不是『抓』到比較多籃板」，陳亭羽自己也不好意思得說：「就像教練說得，今天剛好運氣比較好，籃板剛好都彈到我手上，畢竟我剛來台元，最主要的任務還是做好防守跟抓籃板，不像以前在北市大還要分擔進攻的工作。」贏下這場關鍵戰役後，台元戰績5勝4敗，有濃厚的機會佔據排名第二的位置，取得冠軍戰門票，另外與電信的對戰目前也暫時取得2勝1敗的優勢。台元本場比賽三人得分上雙，林文佑19分8籃板全場最佳，卓敬16分中有12分來自外線出手，老將蔡佩真則有10分進帳，陳亭宇8分16籃板，其中7個進攻籃板都是全場最多。電信方面僅有黃湘婷表現較佳，13分8籃板，林玉書及潘姿吟則是8分進帳。