WSBL／台灣籃球的悲哀！邱啟益重砲怒轟裁判素質低劣

WSBL進入到第四輪賽事，台元紡織今天意外以59:64敗給台灣電力，台電這次勝利不用再等一千多個日子，收下第二勝，反觀落敗的台元邱啟益教練在比賽過程中因為抗議裁判尺度，吞了一個技術犯規，賽後他更怒轟：「這就是台灣籃球悲哀的地方！」今天的技術犯規導火線源自於第二節，他多次質疑台電有籃下三秒的情況，他認為裁判「根本沒有手勢在讀秒，沒有一個人再數三秒」，我只是走到裁判旁邊問了「你會算數嗎？」沒被警告就直接賞了一個技術犯規並說：「你侵犯到我」，根據邱啟益教練的說法，技術委員後來也坦承沒先給警告，程序上有瑕疵，會在跟場上裁判溝通，邱啟益兩手一攤，「但是你已經吹我技術犯規了」。「沒什麼好講的，這就是台灣籃球悲哀的地方」，邱啟益教練賽後講得語重心長，「籃下三秒的球都算不出來，『如果照這樣今年帶完，我對台灣籃球很心寒』，裁判對於籃球圈是個傷害！」隨後也緩頰，裁判並非不公正，而是「不懂整個籃球規則是什麼！只要有人進去禁區就要開始讀秒，手勢就要出來，現場沒有一人在讀秒，今天狀況是單打完傳出去再傳球進來還投籃，沒有籃下三秒違例？而且還兩次！」甚至不惜重話抨擊，「不是偏頗，而是我覺得他們根本不懂，他們真的是裁判嗎？今年籃協開會我一定砲轟！再這樣下去真的不行，為什麼人家不想看台灣籃球就是這樣，水準太差。」邱啟益教練認為，國內對於裁判考核、適任與否沒有一套完整制度，球員進步，周邊也要跟著進步。台灣有誰再思考怎麼幫助這個環境更好？怎麼整合？我從第一年當教練我就跟籃協說：「SBL一年就找30個裁判，將他們薪資提高，有所謂積點制度去考核，扣點太多就是不適任要被淘汰離開這30人的圈子，有競爭力裁判素質才會提昇，我真的很好奇現今裁判是怎麼進行考核的。」回歸球賽，今天台元輸球，「邱總」坦言，是自己打不好，裁判不是主因，也沒料到少一個受傷的主控彭曉彤會差這麼多，「全隊都累了，跑不動腦袋一片空白，每個都昏昏沉沉」，明天繼續加油調整。