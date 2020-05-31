WSBL／國泰40分贏球不意外　台電莊于萱好表現教練凹請客

WSBL女子超級籃球聯賽進入第四輪賽程，28日首場比賽由國泰人壽出戰昨天拿下本季第二勝的台灣電力，國泰整場談笑用兵，大贏整整40分，最終比數93:53，昨天差點鄭伊秀表現持續高檔，繳出全場最佳的18分9籃板4抄截，全隊共4人得分上雙，黃鈴娟三分球6投4中拿下12分，陳鈺君11分7籃板，王維琳10分6籃板，台電雖然輸球不過林紀妏教練對於球隊漸入佳境的近況感到開心，團隊氣氛也相當融洽。「小莊(莊于萱)給妳拍拍手，今天請喝飲料！」台電林紀妏教練賽後對著莊于萱這樣大喊著，她今天上場了22分鐘繳出的10分3籃板而且命中率高達五成都是本季新高，也難怪自家教練會這樣說。「靠這些球員的努力，所有功勞都是她們的，我沒有做什麼」，台電教練顯然對於漸入佳境的團隊磨合感到相當滿意，她說：「賽前並沒有設定什麼目標，就是放開來打，開心打球」，相較於前三輪，球隊整合越來越好，每個人越來越清楚自己在球場上的定位是一大關鍵，尤其對於彼此的打法，「我們台電就是先從防守做起」。「對上國泰沒有給球員目標是因為，國泰陣容站出來都是中華隊的，能力、實力都比我們強，我鼓勵球員珍惜上場機會，能有這樣的對戰經驗很不容易，這些都是她們以後進步的養分」，從這段談話中不難看出國泰女籃在台灣的重要地位，林紀妏教練笑說，「國泰的攻守或是球員個人能力都是這聯盟最好的，所以每次打完國泰再回頭打其他隊時，顯得相對得心應手，感謝國泰讓球員們進步。」台電這場除了莊于萱的10分外，得分箭頭郭佳纹中途被撞傷退場僅出賽10分鐘，不過也有6分進帳，聯盟目前得分榜首的劉希曄則是遭到對手嚴加看管8投盡墨僅進帳2分，蘇苡瑈及林嘉慈都同有8分4籃板的表現。