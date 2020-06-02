中職／德保拉狂飆10K　兄弟打線敲3轟擺平樂天

中信兄弟今天在洲際棒球場對戰樂天桃猿，靠著洋投德保拉6局飆出10K失1分的精采表現，以及球隊打線敲出3發全壘打的助威下，終場以10:5擊敗聯盟龍頭樂天桃猿。在4月底、5月初的大爆炸後，德保拉最近兩場先發慢慢回穩，上一戰對統一主投7局只丟1分，還送出多達12次的三振，繳出來到中職後的代表作。此役面對火力強大的樂天打線，德保拉雖然有被攻佔上壘包，但都能適時飆出三振化解危機，投完6局僅在3局上被林力敲出陽春砲丟掉1分，送出多達10次三振。投手表現穩定，今天兄弟打線的發揮也算出色，首局在滿壘後就先靠著許基宏的保送擠回第1分；2局下又利用周思齊的二壘安打和蘇緯達的高飛犧牲打再添2分，取得3:0領先。5局下樂天先發投手翁瑋均在兩出局後保送了詹子賢，之後被許基宏敲出帶有打點的二壘安打，隨即被換下場；但接替的江國謙上來就先對陳子豪投出保送，然後又被黃鈞聲敲出場地規則的常打，兄弟攻下2分，5局打完已經形成5:1的領先。第6局將國謙再次出現亂流，被王威晨敲安後，又讓周思齊選到保送，一二壘有人的情況下，張志豪逮到機會將球掃出大牆外，這一發3分砲讓兄弟將比分完全拉開；7局下，江坤宇和周思齊各掃出1發陽春砲，讓「黃衫軍」將領先擴大到8分。雖然第9局彭識穎上來關門，被狀態神勇的林立敲出個人本場的第2轟，隨後又被梁家榮和朱育賢敲安後退場，但所幸前面球隊的領先夠多，加上後援投手吳俊偉接手後控制住了局面，兄弟最終以10:5贏球。而今天單場3安、2打點，還擊出1發全壘打的周思齊，則在賽後被選為單場MVP。