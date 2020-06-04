日職／晚上並未外出卻確診　坂本勇人：真的很吃驚

巨人隊2位主力球員坂本勇人與大城卓三因為感染新冠肺炎，引發恐慌，不過他們其實是在5月底球團約220人感染與抗體調查，最後發現有4位選手含有抗體，但還是不能不小心。
坂本勇人、大城卓三目前都是弱陽性的狀況，而在他們體中都沒有病毒，兩人無症狀，也沒有失去味覺，因此日職考慮兩人輕症，所以先維持6月19日開打。
坂本透過球團表示：「說真的，讓我很吃驚，我沒有症狀，要離開球隊很可惜，但我會回復好，為開幕持續準備。」而他也未在球團期限內外出用餐，或是晚上偷溜出去。
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