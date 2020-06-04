SBL／強硬裕隆來了！邱大宗欲打造讓對手敬畏的勁旅

邱大宗教練1日正式接掌裕隆納智捷，昨天先是與球員面對面溝通座談，今天才是正式上場操練，滿滿的三小時的扎實訓練也讓國家隊常客的周柏臣直呼，「相當充實，而且訓練課程條理分明，能感受到他想傳達給我們的攻守理念及系統。」除了球場上的技術層面，「coach邱」在首日的座談中也特別針對球員的態度及生活管理規範給予最實際的「當頭棒喝」，他說：「球員對外的通告、廣告活動應該表現出職業選手該有風範，不能只有球場上的技術，精神層面也要給予他們相關的規範，並要思考如何讓訓練做得更好」，然而，從訓練前的精神喊話到訓練後的Team Ending邱大宗教練都不斷地再三強調「幫助隊友、幫助教練」，就是試圖打造有著高度凝聚力而且全隊上下一條心的團隊。新的教練來到一支球隊，勢必得重新建立個人及團隊的訓練模式、要求，而「作風強硬」正是邱大宗心目中那支裕隆隊；更直接挑明要拿冠軍不能只有一部份好，而是要有全面性的發展，要變強隊就必須要面面俱到，必須全盤考量才會變成一支最好的球隊，他更進一步提到，我們必須做到「讓對手看到我們是敬畏的」。「要聰明、要強勢、要快速、要靈巧、要有抵擋能力、要好的籃球觀念」，這就是「coach邱」口中全面的球隊；各隊都想要冠軍，而我的球隊每個面向都要進步，透過訓練讓球員變得更好，必須讓球員們知道「身為強隊該有的風範」。