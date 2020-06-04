中職／喇叭哥加油！潘忠韋第二次化療對抗病魔出院了

日前因罹患急性白血病住院治療，球界人士都為他加油打氣，而他經歷第二次化療，終於再度健康出院。

以下取自潘忠韋臉書：

球評潘忠韋在

早在三個多禮拜前就該出院的。





還記得主治醫師告訴我，這次是一個中度化療，大概只需要住院5天左右。





但是在化療隔天，我的身體就大肆預告：「這次可沒那麼簡單！」





肚子脹痛難耐，口腔黏膜也一夜崩潰，開始進入一種不能吃不能喝的狀態，只要醒著，噁心感就如影隨形，壓不住也甩不掉，只能任由所有不好的狀況一一出現，一蹋糊塗。





之前歷經高燒接著敗血性休克，都還能用盡氣力撐著，撐到燒退、撐到血壓回升、撐到大事化小；上一回合的化療，副作用來得快去得也不慢，就算味覺食慾都消失，連續五天還能勉強吃下幾片蘇打餅乾，在有比賽的日子裡還能打開電視拿著手機看個幾局。





我對這次化療藥物的反應太強烈，強烈到醫生都說很少見，因為化療讓我的腎功能急速下降，一邊要趕緊救腎，一邊用高濃度的解毒藥劑讓化療藥物趕快代謝，身體裡一下子多了好多藥，當然也多了好多不可避免的副作用。





有整整20天無法進食，靠著營養針脂肪針還有最強大的援軍「鎮定針劑」，渡過漫漫白日黑夜。完全明白什麼是心有餘而力不足，實在是拿不出一點力量反抗，那是一種無法控制身體又使不上力的徬徨，感覺就是被一拳KO，只能躺著，然後等待。





大部分的時間和體力都拿來對抗噁心感，那僅存的力氣就是想家了。每天都等著身體更舒服一點、體溫再低一點、血液數值更接近標準一點，那麼離回家的路也就更近了一點。





每一段路都不容易。這次，我一邊集中精神面對病況，一邊感謝上帝和身體給我時間學習從沒遇過的難題，也慢慢接受這個有點陌生又頑皮的身體，從一開始愁眉苦臉的忍耐，到後來可以吐完又笑著安慰自己「現在口腔食道都乾乾淨淨哦！」。





終究是又過了一關，終於平安出院回到心心念念的家了！





我在台大癌醫中心的主治田醫師給了我很大的信心，從第一次見面，就很放心把身體交給他。

就連我最害怕的腰椎給藥，也在主治醫師一句「潘忠韋先生，我們要開始囉！」儀式感十足的開場白之下，連續2次都一針就上！

他總是笑著說運氣好，我心裡想著，能遇見你也真的很好。

他總是胸有成竹的說「一定要朝著治癒的方向前進！」，所以每當很痛苦的時候，我都會跟自己喊話，這些都只是一個過程，一個一定過得去的考驗。





還有待我如朋友般的台大癌醫中心護理師們，只要身體一有風吹草動，馬上啟動完整的SOP檢查流程，在照護之餘，熱情又零距離的回應和陪伴，讓不舒服的時間可以過得快一些，也在6坪大小的空間裡，建立起超越醫病關係的友誼，真的感恩。





還是想感謝家人朋友的陪伴與鼓勵，不停的禱告，不間斷的關心，在我沮喪、覺得氣力快要耗盡的時候，適時捎來的訊息、特地寄送的水果、一通又一通聽我唉唉叫的電話，都像溫暖的烤燈、都像無可取代的止痛藥，讓我又有力氣繼續撐下去。





還有好多心情想要分享，也有好多感謝說不完，現在最想做的就是什麼也不做，好好享受待在家的日常生活，儲備體力，等待下一回合的挑戰！



