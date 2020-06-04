足球／英超6月18日復賽！利物浦迎接隊史首冠

▲兵工廠訓練。（圖／（ELEVEN SPORTS提供）

▲曼城訓練。（圖／（ELEVEN SPORTS提供）

▲英超復賽。（圖／（ELEVEN SPORTS提供）

英超在台灣時間6月18日復賽！英國因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情關係，在3月中旬停止各項體育賽事，英超豪門球隊兵工廠主帥Mikel Arteta當時也染上疫情，現在已康復歸來，臨時喊卡的曼城迎戰兵工廠，在台灣時間6月18日也要重啟戰局，此役也將左右積分榜龍頭利物浦是否能在這輪就拿下睽違30年英格蘭頂級聯賽的冠軍。英超自1992年成立以來，紅軍利物浦從未問鼎寶座過，四次與金盃失之交臂，上個賽季更是以高達積分97飲恨，總教練Jurgen Klopp發下豪語會捲土重來，果不其然2019-20英超賽季，紅軍氣勢無法擋，29輪賽事僅吞一敗一和，跟第二名的曼城足足有25分之差。眼看要拿下隊史英超首勝卻殺出疫情，利物浦歷史性的一刻，沒有意外地會在沒有球迷的球場下達成，雖然順利封王但本季可能會因為疫情延後比賽關係少拿2450萬英鎊(台幣約莫9.2億)，相當於利物浦最貴後衛范戴克三分之一的簽約金，這對利物浦來說應該是小事一件，英超重起首輪利物浦將會跟艾佛頓上演同城德比，精彩英超賽事開打在即，屆時球迷也可以透過ELEVEN體育家族的頻道還有官方APP都可以收看，明天(5日)起還有倒數10天的優惠。