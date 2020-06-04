中職／64不能忘！辛元旭生日獲先發大禮

富邦菜鳥辛元旭今天收到生日大禮，他獲得先發出賽機會，在今天面對獅隊比賽中，打第六棒，鎮守三壘，這也是他生涯首度先發出賽。他在昨日比賽7局有美技撲接，9局敲出生涯首安，被看好是未來富邦內野大將。而總教練洪一中說：「他在二軍表現就很好。」辛元旭二軍出賽20場，打擊率高達4成，並且還有1發全壘打。而他在春訓就被看重是未來內野好手，洪總認為，本土三壘手本來就比較少，過去也是以洋將居多，而蔣智賢現在受傷在二軍，還需要一些時間回歸。