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中職／64不能忘！辛元旭生日獲先發大禮

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-04 18:28:33
▲富邦菜鳥辛元旭。（圖／吳政紘攝）
富邦菜鳥辛元旭今天收到生日大禮，他獲得先發出賽機會，在今天面對獅隊比賽中，打第六棒，鎮守三壘，這也是他生涯首度先發出賽。

他在昨日比賽7局有美技撲接，9局敲出生涯首安，被看好是未來富邦內野大將。

而總教練洪一中說：「他在二軍表現就很好。」辛元旭二軍出賽20場，打擊率高達4成，並且還有1發全壘打。

而他在春訓就被看重是未來內野好手，洪總認為，本土三壘手本來就比較少，過去也是以洋將居多，而蔣智賢現在受傷在二軍，還需要一些時間回歸。

 

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