中職／怕范國宸投球失憶症　洪總：一定要換他下來

富邦悍將內野手范國宸昨日發生1次要命失誤，讓他在鎮守三壘方面有些不這麼舒適，總教練洪一中解釋，當下他也要一定要換他下來，以避免日後會有心理障礙。洪總認為，范國宸傳球是有一些問題，他無法利用高壓傳球，而是要利用側邊傳球，但是很容易發失誤。洪總舉陳傑憲為例，他在傳球方面有問題，若一直讓他下去，反而會導致球員心理障礙。