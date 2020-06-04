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中職／怕范國宸投球失憶症　洪總：一定要換他下來

記者吳政紘/新北報導-2020-06-04 19:31:57
▲富邦悍將范國宸。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.21）
富邦悍將內野手范國宸昨日發生1次要命失誤，讓他在鎮守三壘方面有些不這麼舒適，總教練洪一中解釋，當下他也要一定要換他下來，以避免日後會有心理障礙。

洪總認為，范國宸傳球是有一些問題，他無法利用高壓傳球，而是要利用側邊傳球，但是很容易發失誤。

洪總舉陳傑憲為例，他在傳球方面有問題，若一直讓他下去，反而會導致球員心理障礙。

 

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