中職／古林睿煬二軍用球數過多　餅總：還不是很好

統一獅隊古林睿煬今天在二軍出戰中信兄弟，2.1局失5分，被打5安打3保送3三振，用球數72球，表現不盡理想，就連總教練「餅總」林岳平都認為有改進空間。林岳平說：「以先發投手來說，一局希望用球數約為15球，他這樣用球數太多，還不是很好。」獅隊因為洋投狀況不佳，羅里奇還要想辦法調整到高峰，費爾本有點難投滿5局，都帶給中繼、後援投手許多壓力，本土投手需要撐起球隊牛棚跟後援。