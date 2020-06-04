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中職／古林睿煬二軍用球數過多　餅總：還不是很好

記者吳政紘/新北報導-2020-06-04 20:20:18
▲古林睿煬。（圖／黃建霖攝）
統一獅隊古林睿煬今天在二軍出戰中信兄弟，2.1局失5分，被打5安打3保送3三振，用球數72球，表現不盡理想，就連總教練「餅總」林岳平都認為有改進空間。

林岳平說：「以先發投手來說，一局希望用球數約為15球，他這樣用球數太多，還不是很好。」

獅隊因為洋投狀況不佳，羅里奇還要想辦法調整到高峰，費爾本有點難投滿5局，都帶給中繼、後援投手許多壓力，本土投手需要撐起球隊牛棚跟後援。

 

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