中職／「噓！不要說」　胡金龍開轟延續紀錄

富邦悍將今天以5:4擊敗統一獅隊，胡金龍不但單場雙安，他還在5局開轟，延續連17場開轟的球隊紀錄。胡金龍賽後表示：「噓！不要說。」看得出他想要低調，不然說出來就不準了的不成文規定。不過他說：「就順其自然，順順的這樣就好。」今年球季算是稍晚開季，對野手也比較有利，他認為自己有利用延期加強重訓，所以對打者有利。