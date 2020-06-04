警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

中職／「噓！不要說」　胡金龍開轟延續紀錄

記者吳政紘/新北報導-2020-06-04 22:01:27
▲富邦悍將胡金龍。（圖／吳政紘攝）
富邦悍將今天以5:4擊敗統一獅隊，胡金龍不但單場雙安，他還在5局開轟，延續連17場開轟的球隊紀錄。

胡金龍賽後表示：「噓！不要說。」看得出他想要低調，不然說出來就不準了的不成文規定。

不過他說：「就順其自然，順順的這樣就好。」

今年球季算是稍晚開季，對野手也比較有利，他認為自己有利用延期加強重訓，所以對打者有利。

 

NOWnews關鍵字
MVP

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀