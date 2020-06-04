中職／壽星辛元旭安打守備都很棒　洪總也說讚！

富邦悍將今天調度成功，把菜鳥辛元旭大膽升上一軍先發，總教練洪一中說：「他打擊也有關鍵安打，守備也很棒，會再多給新人一些機會。」由於富邦陣中傷兵不少，林哲瑄、蔣智賢目前都在二軍休養，辛元旭上來就希望可以頂住壓力，他的守備也令人安心。辛元旭目前才21歲，今天剛好是他生日，他也是球隊未來積極培養的主力內野手，經過春訓洗禮，也越來越成熟。