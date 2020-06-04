中職／壽星辛元旭安打守備都很棒　洪總也說讚！

富邦悍將今天調度成功，把菜鳥辛元旭大膽升上一軍先發，總教練洪一中說：「他打擊也有關鍵安打，守備也很棒，會再多給新人一些機會。」
由於富邦陣中傷兵不少，林哲瑄、蔣智賢目前都在二軍休養，辛元旭上來就希望可以頂住壓力，他的守備也令人安心。
辛元旭目前才21歲，今天剛好是他生日，他也是球隊未來積極培養的主力內野手，經過春訓洗禮，也越來越成熟。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
洗不去的歷史傷痕 ８部聚焦種族歧視電影
非裔男之死 抗議浪潮全美擴散、反警暴力示威潮一波接一波
非典型帥哥卻耀眼奪目？ 8部電影讓你看見綾野剛的魅力
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
夏日肌膚鬧脾氣 贅肉藏不住！盤點這些醫美、整形療程 打造最無瑕臉蛋、完美身材
從放牛班學生到一代「賭王」 何鴻燊傳奇一生回顧
#justice for george floyd 喬丹、Nike等藝人、公司 呼籲別讓種族歧視衝突再次上演
網美秘境挖哇哇 全台八個不可不知的療癒景點
怪談！神預言！濟公示警命案 半年後全部命中
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
生活小測驗─好想賺大錢啊～測你最近財運會從哪裡來？
「平民巨星」EP1完整版｜巨星導師巫啟賢開指導金口，選手嚇到手抖淚崩