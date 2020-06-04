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中職／林益全暗號看錯憤死二壘　洪總提醒他要專注

記者吳政紘/新北報導-2020-06-04 22:13:57
▲富邦悍將林益全。（圖／吳政紘攝）
富邦悍將內野手林益全今天在面對統一獅比賽中，3局敲出安打上壘，但是高國輝、辛元旭連續飛球出局後，他卻因為判斷飛球失誤，憤死在二壘，賽後總教練洪一中也針對此事件解釋。

洪總認為，新人上去會緊張看錯暗號或是記錯出局數很正常，不過林益全已經是「吃到頭髮鬍鬚都白了」的球員，打中職也不是第一年了，的確需要專注在場上。

不過洪總說，因為林益全可能因為出局數，他沒有短打等，以為已經2人出局，所以才犯錯。

 

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