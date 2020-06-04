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中職／李宗賢連續2次嚴重失誤　胡金龍暖男行徑鼓勵他

記者吳政紘/新北報導-2020-06-04 22:26:54
▲富邦悍將李宗賢。（圖／吳政紘攝）
富邦悍將內野手李宗賢，今天在對戰獅隊比賽中，發生2次要命失誤，不但在首局就送分，4局上也是因為失誤，無法順利幫球隊拿到出局數。

李宗賢退場後十分落寞，不過胡金龍前往安慰，他說：「放輕鬆一點，不要想太多。」當下李宗賢十分自責，胡金龍則認為他的表現跟過去不一樣，因為他是很好的球員，所以才提醒他。

胡金龍說：「人沒有不完美，若是他都很完美，應該不會在這了。」鼓勵小老弟不要介意。

 

 

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