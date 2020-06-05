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NBA／NBA聯盟宣布22隊復賽　7月31日正式回歸

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-05 09:38:22
▲今年明星賽MVP獎盃以Kobe Bryant來命名。（圖／美聯社／達志影像）

NBA官方今天透過投票決定，22隊將於7月31日在美國奧蘭多復賽，全聯盟30支球隊幾乎都同意，只有拓荒者隊投反對。

不過雖然大方向確定，NBA聯盟還要跟球員工會協商，並且對外報告。

NBA主席Adam Silver表示：「要重新復賽是必要的步驟，當新冠肺炎持續威脅，我們希望可以完成球季並避免感染，只要我們復賽，對於這些不公跟社會正義，我們可以發揮影響力，我們也是走在正確的方向。」

預計一天聯盟將進行5-6場比賽，總計16天賽事。

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