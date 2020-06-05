日職／面對死敵今永昇太　王柏融獲先發扛五棒

８ 西川遥輝

９ 大田泰示

７ 近藤健介

３ 中田翔

DH 王柏融

４ 渡邉諒

５ 横尾俊建

２ 宇佐見真吾

６ 中島卓也

Ｐ 有原航平

日職火腿隊台灣好手王柏融今天在對戰橫濱DeNA之戰中，先發扛五棒，擔任指定打擊，橫濱投手為今永昇太。王柏融前一場比賽並未出賽，不過熱身賽重啟後，他6打數1安打，手感還需要加溫。以下為火腿先發名單：