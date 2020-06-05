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日職／面對死敵今永昇太　王柏融獲先發扛五棒

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-05 12:03:47
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊台灣好手王柏融今天在對戰橫濱DeNA之戰中，先發扛五棒，擔任指定打擊，橫濱投手為今永昇太。

王柏融前一場比賽並未出賽，不過熱身賽重啟後，他6打數1安打，手感還需要加溫。

以下為火腿先發名單：

８ 西川遥輝

９ 大田泰示

 ７ 近藤健介

 ３ 中田翔 

 DH 王柏融

 ４ 渡邉諒

 ５ 横尾俊建

 ２ 宇佐見真吾

 ６ 中島卓也

 Ｐ 有原航平

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