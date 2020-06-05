日職／大王炸裂！王柏融連2年砲轟「台灣殺手」今永昇太

日職練習賽，火腿隊台灣好手王柏融在面對橫濱DeNA灣星隊，一局上面對今永昇太就敲出右外野2分砲，這是他連續2年砲轟今永，火腿目前以3:0領先。王柏融去年就曾對今永在熱身賽開轟，不過今年他在官辦熱身賽雖然未開轟，卻在練習賽目前有2轟出爐。王柏融上次開轟是3月22日對西武平井克典開砲，2月15日隊內紅白賽，他也曾開轟。有趣的是，去年官辦熱身賽3月21日王柏融也是在橫濱球場對今永開轟。